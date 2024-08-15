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Irak'la kritik toplantı Ankara'da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı:
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Irak'la kritik toplantı Ankara'da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı: "Terörle mücadele ve hudut güvenliği masada"

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 13:40   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 13:40

Son dakika haberi! Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı bugün Ankara’da düzenlenecek. İki ülke bakanlarının başkanlık edeceği toplantının amacı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması. Toplantıda terör örgütü PKK'nın yasaklı örgüt ilan edilmesi de ele alınacak. Toplantıda nelerin görüşüleceğine dair sorular üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarında yapılan açıklamada, "Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir." denildi.

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