Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit Operasyonu! MSB duyurdu: 19 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, Pençe Kilit Operasyonu başladı. PKK'ya yönelik operasyon sürerken terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Bakan Akar, "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Teröristlerin vurulduğu görüntüleri yayınlayan MSB'den yapılan paylaşımda ise, "Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi." ifadeleri kullanıldı. Son dakika gelen bilgiye göre MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.