RAMAZAN İMSAKİYE
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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Hakkari Derecik'ten vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Hakkari Derecik'ten vuruldu
18.04.2022 13:12

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri2nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ''Pençe- Kilit Operasyonu'' kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle de terörist hedefler ateş altına alındı. Top sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, bölgedeki hareketlilik sabaha kadar sürdü.

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TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. 'Pençe-Kilit' adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı. Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vuruldu.

Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı. Hareketlilik sabaha kadar sürerken, top ve uçak sesleri Derecik ile Çukurca'dan da duyuldu.

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