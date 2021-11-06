Haberler Haber Videoları Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
06.11.2021 12:19
Ana Sayfa 07:38
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı...
Ana Sayfa 00:43
Aslıhan Doğan Turan beyaz...
Ana Sayfa 04:14
İşte adım adım Esra...
Ana Sayfa 04:59
Türkkan hesap verecek! Kabul...
Ana Sayfa 00:59
Şaka değil gerçek! Otobüsü...
Ana Sayfa 00:35
'Damsız girilmez' dehşeti
Ana Sayfa 01:52
10 seçim kaybeden...
Ana Sayfa 01:28
İstanbul'da 'kira ödemedin'...
Ana Sayfa 03:25
İstanbul'a çöktü
Ana Sayfa 01:56
Terör örgütü PKK'da çözülme...
Ana Sayfa 01:36
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan...
Ana Sayfa 00:56
Teşkilat 21. bölüm 2. fragman

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 3 hainin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA