Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi PKK'nın Kerkük'teki kirli planını A Haber'de deşifre etti!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. Salihi, terör örgütünün son dönemde Irak'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti. İşte Salihi'nin açıklamaları...
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. Salihi, terör örgütünün son dönemde Irak'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti. İşte Salihi'nin açıklamaları...