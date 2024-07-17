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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 10:56 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 10:56

İnternet dolandırıcılarına operasyon!

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet dolandırıcılarına yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet dolandırıcılarına yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından sanal bahis ile kişileri zengin edecekleri yalanıyla kandırarak dolandıran şüphelilerin peşine düştü. 2 ay süren çalışmalar sonrası Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde toplam 9 şüpheli şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Siber ekipleri tarafından şüpheli şahısların hesap hareketleri incelendiğinde, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 lira para girişinin olduğu, hesaplarından ise 8 milyon 092 bin 978 lira paranın kripto borsa şirketlerinde bulunan hesaplara gönderildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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