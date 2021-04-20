İnsanoğlu Mars'ta helikopter uçuruyor, sürücüsüz otomobile geçiyor: CHP’li belediye ise kentteki heykelleri sayıyor!

İnsanoğlu Mars'ta helikopter uçuruyor. Sürücüsüz otomobil, kripto para ve drone'la alışverişe geçiyor. CHP'li belediye ise kentteki heykelleri sayıyor! CHP, havalimanı köprü, nükleer santral, Kanal İstanbul gibi dev projelere karşı çıktı. Bu alışkanlık partili belediyelere de yansıdı. Başkanlar sadece heykel için yarıştı.

İnsanoğlu Mars'ta helikopter uçuruyor. Sürücüsüz otomobil, kripto para ve drone'la alışverişe geçiyor. CHP'li belediye ise kentteki heykelleri sayıyor!

CHP, havalimanı köprü, nükleer santral, Kanal İstanbul gibi dev projelere karşı çıktı. Bu alışkanlık partili belediyelere de yansıdı. Başkanlar sadece heykel için yarıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise olayı biraz abarttı. Şehirdeki heykel ve benzeri anıtları saymak için ihale açtı. Partililer bile duruma inanamadı.

TAKVİM'DEN DEV HİZMET

BU İŞİ EN İYİ KİM YAPAR?

A- ENVER AYSEVER

B- BEDRİ BAYKAM



C- FATİH PORTAKAL

D- ÖZLEM GÜRSES

E- MAHMUT TANAL