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İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu
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İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 19:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 19:14

Karabük'te inşaatta işçi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi banyoda ölü olarak bulundu. Olay merkeze bağlı Kale Köyündeki villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa(52) arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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