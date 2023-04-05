2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte muhalefet ve yandaşı medya kirli algı operasyonları ve dezenformasyonlarla ön plana çıkıyor. Bunun son örneği "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor." diye servis edilen video ile bir kez daha gözler önüne serildi. CHP yandaşı gazeteciler, sözde fenomenler ve algı tetikçileri İngiltere'de kayıtlara geçtiği iddia edilen ancak sonrasında 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşılan videoyu gerçekmiş gibi yaymak istedi.

CHP'NİN MANİPÜLATÖR ÇİÇEĞİ DEZENFORMASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ

Daha önce FETÖ lehinde paylaşımlarda bulunan CHP'nin Ankara 3. bölge adayı Cemil Çiçek, Twitter hesabından sahte animasyonu kesin hükümlerle paylaşıp dezenformasyon ateşine benzini döktü. Çiçek, "Görüntüleri Erasmus'a giden bir genç kaydetti" yalanına sığınarak, "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

BİR CHP'Lİ DAHA...

CHP Samsun Milletvekili adayı Mehmet Özdağ da sahte görüntüleri alıntılayıp 'soyuluyoruz' yaygarası kopardı.

CHP FONDAŞI BİRGÜN'ÜN TETİKÇİ KALEMİ BODOSLAMA ATLADI

CHP fondaşı Birgün'ün tetikçi kalemlerinden Bahadır Özgür de kuyruklu manipülasyona bodoslama atladı. Özgür, sosis animasyonunu paylaşıp "Türkiye'de halkın nasıl soyulduğunun bir örneği..." satırlarını yazdı. 'Gazeteci' sıfatını taşıyan bir ismin düştüğü içler acısı durum gözler önüne serildi.

Birgün'den Özgür Gürbüz de "Erzurum'da üretilen sosis, Londra'da Türkiye'den daha ucuza nasıl satılıyor?" paylaşımını yaptı.



'Gazeteci' Derya Sazak da animasyonlu manipülasyonda başı çeken isimler arasında.

Sanal görüntü üzerinden yürütülen sistematik bilgi kirliliğine CHP'lilerin yanı sıra üniversitede eğitim veren akademisyenler bile alet oldu.

SAHTE ANİMASYON ÜZERİNDEN DEZENFORMASYONA ALET OLAN AKADEMİSYENLER

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli olan Doç. Dr. Baki Demirel, sosis dezenformasyonuna akademik dil kılıfıyla alet oldu.



Yetmedi sahte görüntüler üzerinden yayılan dezenformasyona ekleme yapmak istedi şu ifadeleri kullandı;



"Bir şey daha ilave edeyim konu hakkında, kuru patlatarak ve/veya ücret baskısına dayalı ihracat yapmak ve ticaretin artması bizim için yoksullaştıran büyümedir diyorum ya, aşağıdaki durum bunu gösteriyor; ürettiğin malı yabancı senden ucuza tüketir, ticaretin refah etkisi onun"



Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Uğur Emek de sosis anmiasyonu üzerinden siyasi rant devşirenlerden. Emek, "Soygunun resmi" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.



Yalanı yayma eyleminde bulunan diğer isimler ise şöyle; Öte yandan trollemeyi yapan ekibin, "Veritas Analytics" isimli ekip olduğu sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"CHP'li gazetecilerin fenomenlerin "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor." diye servis ettikleri video sahte. Üstelik bu sefer gerçek bir video bile değil, 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış bir animasyon. Videodaki tek gerçek "ERDOĞAN KAZANACAK" Yine kendi kendinize sanal bir görüntü üzerine yorumlar yaptınız, utanmadan millete cahil dediniz. Mors alfabesinden sıkılmışsınızdır diye mesajımızı da bu sefer tersten yazdık :) Kalabalık olduğunuz için paketleri büyüttük. Yalan haberiniz, dandik algı operasyonlarınızı bitirene kadar herkese gerçek yüzünüzü göstermeye devam edeceğiz. Son olarak: ERDOĞAN KAZANACAK"

LAS VEGAS GARABETİ

Geride bıraktığımız günlerde de "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" başlıklı videolar doğruluğu teyit edilmeden Twitter'da dolaşıma sokulmuştu. Ancak görüntülerin montaj olduğu ortaya çıkmıştı.Skandal sadece bununla da sınırlı değildi...



T24, Las Vegas videosuyla ilgili hızını alamayıp bir de hayali röportaj gerçekleştirmişti.