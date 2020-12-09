İngiltere'de dün başlamıştı! Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı uyarı: Bu kişilere kesinlikle yapmayın

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının bitmesiyle ilgili olarak dünyanın en büyük umudu olan aşı ile ilgili yeni bir uyarı geldi. Pfizer-BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısının kullanılmaya başlandığı ülke olan İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, aşının "alerjik reaksiyon geçmişi olanlara" yapılmaması yönünde tavsiyede bulundu. Peki koronavirüs aşısının yan etkileri neler? Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek ve koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.

AŞIYI OLANLAR MASKE TAKMAYI SÜRDÜRECEK Mİ?

ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüs aşılarının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını vurguladı. Yani sonuçlar, aşılanan bazı insanların semptom geliştirmeden enfekte olma ve bu kişilerin daha sonra virüsü sessizce bulaştırabilme olasılığına açık kapı bırakıyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, corona virüsün giriş kapılarında biri olan burundaki viral yükün kas içi enjeksiyonlarla tamamen önlemenin mümkün olmayabileceğini ifade ederek, aşı olan insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

İNSANLAR AŞI OLDUKTAN SONRA HALA VİRÜS BULAŞTIRABİLİR

ABD'de yer alan Stanford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı doktor Michal Tal, "Pek çok insan aşı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaşıcı olabilirler ve maske takmak onlar için kritik" ifadelerini kullandı.

ALMAN AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI?

Dr. Ömer Ataç ve Dr. Alp Aker'in bir süre önce yaptığı ve yayımlanan araştırmada vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek, aşının güvenirliliği konusunda toplumsal rahatlamayı sağlayacak veriler bulunuyor. İki doktorun yaptığı araştırmaya göre aşı hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle:

BUNLAR DOĞRU DEĞİL

- Aşılar kısırlık yapar.

- En sağlam bağışıklık, hastalığı geçirerek kazanılır.

- Aşıların yan etkileri çok tehlikelidir.





- Aynı anda birden fazla aşı uygulamak bağışıklık sistemine zarar verir.

- Tehdit altında olmadığımız hastalıklara karşı aşı olunmaz.





Araştırmalar, aşı karşıtlığının 3 sebebi olduğunu sebebi olduğunu gösterdi:

Kâr/zarar ilişkisini yeterli görmeyenler

Risk altında olmadığını düşündüğü için ihtiyaç hissetmeyenler

Dini, felsefi veya komplo temelli gerekçelerle itiraz edenler

KORONA AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR OLACAK?

İki doz halinde uygulanan aşının fiyatı da ortaya çıktı. Aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.