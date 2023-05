İngiliz The Economist tüm mecralarında 'Erdoğan gitsin' propagandasına başladı

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.



Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.



7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.

İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.





Bu yayınlardan en dikkat çekeni ise The Economist'in kaleme aldığı skandal analiz oldu.





MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET

Tetikçi derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.

"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.



The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN: "BATI ALIŞACAK, İŞİ MEYDANLAR ÇÖZER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel tetikçilerin milli iradeyi gasbetmeye yeltenen sistematik saldırılarına "Bu Batı alışacak! Öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez! İşi meydanlar çözer" diyerek tepki gösterdi.



Geride bıraktığımız gün de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Yüzyılın Mitingi'ne 1.700.000 katılım olması tetkçi Batı medyasına sağlam bir tokat attı.





THE ECONOMİST'TEN BİR SKANDAL DAHA: 'ERDOĞAN GİTSİN' PROPAGANDASINA BAŞLADILAR

Tüm bu yaşananların gölgesinde "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarıyla tarafını belli eden İngiliz The Economist'ten skandal bir adım daha geldi.



Satılık kalemleriyle istikamet alan dergi, "Erdoğan gitsin" propagandasına başladı.



Bu kapsamda The Economist, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin" ifadelerinin yer aldığı görselle değiştirdi.









Derginin Twitter hesabındaki sabitlenen Tweet ise, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tutulan skandal analiz oldu.







Fotoğrafta: İngiliz tetikçi The Economist'in sitesinde yer alan 'Erdoğan gitsin' propagandasından bir kare









"14 MAYIS'TA HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE THE ECONOMIST DE EKLENECEK"

Gelişme üzerine AK Parti'den İngiliz The Economist'e çok sert tepki geldi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına "Erdoğan gitmeli" yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, "Hevesi kursağında kalanlar" listesine The Economist'i de ekleyecek" açıklamasını yaptı.

Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;

WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"

Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.





DER SPİEGEL'DAN BÜYÜK KÜSTAHLIK

Almanya merkezli Der Spiegel, Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Kapaktaki kırık hilal detayı ise Türkiye ve İslam düşmanlığını açığa çıkardı.







KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADILAR

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.





'PUTİN' BENZETMELİ SKANDAL KAPAK: "SEÇİM ARİFESİNDE DÜNYA NEFESİNİ TUTUYOR"

Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.



Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.







KÜSTAH FRANSIZ'DAN REZİL BAŞLIK REZİL GÖRSEL: "ERDOĞAN VE KAOS RİSKİ"

Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.



"Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

AVUSTURYALI PROFİL: SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"

Avusturya merkezli 'Profil' dergisi de topa girdi. Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermiş gibi tasvir etti.



"Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.



Batı'nın manşet silahını devreye sokup topyekün saldırıya geçmesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.