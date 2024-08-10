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İngiliz polisinin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı
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İngiliz polisinin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024, 15:28   |   Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 15:28

İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları ülkeyi karıştırdı. Müslümanları ve camileri hedef gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları gözaltına alındı. Ajanslara yansıyan bir gözaltı görüntüsü İngiliz polisinin "ikiyüzlü" tavrını gösterdi. Öyle ki görüntülerde aşırı sağcı bir İngiliz'i gözaltına almaya gelen polisler gayet "medeni" bir şekilde gözaltı gerekçesini açıklıyor şüpheli şahıs ise polisleri kayda alıyor. Ancak 2019 yılına gittiğimizde yine İngiliz polisi bu kez engelli bir Müslüman genci "park" meselesi yüzünden ailesinin gözleri önünde darp etmiş ardından da gözaltına almıştı. İşte o görüntüler...

İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları ülkeyi karıştırdı. Müslümanları ve camileri hedef gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları gözaltına alındı. Ajanslara yansıyan bir gözaltı görüntüsü İngiliz polisinin "ikiyüzlü" tavrını gösterdi. Öyle ki görüntülerde aşırı sağcı bir İngiliz'i gözaltına almaya gelen polisler gayet "medeni" bir şekilde gözaltı gerekçesini açıklıyor şüpheli şahıs ise polisleri kayda alıyor. Ancak 2019 yılına gittiğimizde yine İngiliz polisi bu kez engelli bir Müslüman genci "park" meselesi yüzünden ailesinin gözleri önünde darp etmiş ardından da gözaltına almıştı. İşte o görüntüler...

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