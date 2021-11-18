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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağı Akdeniz'de sulara çakıldı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağı Akdeniz'de sulara çakıldı
18.11.2021 10:10
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İngiltere Donanması'ndan Queen Elizabeth destroyerine bağlı bir F-35 savaş uçağı, Akdeniz sularına düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken araştırmalar sürüyor.

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Akdeniz'de İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan F-35 uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Pilot ise paraşütle atlayarak kurtuldu.



İngiliz basını, soruşturmanın teknik ya da insani hata üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

İngiliz donanmasındaki diğer F-35 jetleri operasyonel kalacak ve eğitim uçuşları devam edecek.



Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

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