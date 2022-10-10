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İnfaz kamerada! Sokağın ortasında eniştesini katletti! Görüntüler Konya Karatay'dan

İnfaz kamerada! Sokağın ortasında eniştesini katletti! Görüntüler Konya Karatay'dan
10.10.2022 19:12

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Konya Karatay Doğuş Mahallesi'nde korkunç cinayet. Ramazan D.'nin, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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KONYA'da Ramazan D.'nin, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan D., sokakta tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Durmuş, koşarak sığındığı iş yerinde yere yığıldı. Çalışanlar da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Ramazan D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin, ilk ifadesinde, eniştesini aralarındaki borç meselesinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan Ramazan D.'nin, eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçakladığı anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan D.'nin, saldırı sonrası kaçması da yer aldı.

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