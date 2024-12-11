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İnegöl'de kredi kartıyla girdikleri evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı
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İnegöl'de kredi kartıyla girdikleri evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 22:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kredi kartıyla kapı açarak girdikleri 4 evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Marziye I. (27) ve Yonca U. (26) adlı iki kadın, polisin başarılı takibiyle yakalandı. Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde meydana geldi. Şüpheliler, sitelere girip zillere basarak evlerin boş olduğunu kontrol etti. Kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açan kadınlar, 4 farklı daireden altın ve para çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL nakit ele geçirildi. Şüphelilerin Eskişehir'den İnegöl'e hırsızlık amacıyla geldikleri öğrenildi.

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