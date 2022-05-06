Haberler Haber Videoları İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi parti tabanını karıştırdı! Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Nefret ediyorum hepinizden

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi parti tabanını karıştırdı! Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Nefret ediyorum hepinizden

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi parti tabanını karıştırdı! Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Nefret ediyorum hepinizden
06.05.2022 09:52

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FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, CHP'li Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler söyledi. Taş, "Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz, sırf AK Parti'den oy kapacağım diye, kapamayacaksınız. Yapmadığınız atmadığınız takla kalmadı, bir çok yorgunuz artık sizden. Siz beni kapınızdan sokmuyorsunuz, siz paramla salon vermediniz." dedi. İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde verdiği pozlarla ilgili de tepki gösteren Taş, "Biz paramızla salon alamazken siz Nagehan'ı (Nagehan Alçı) otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz başkanınıza. Nefret ediyorum hepinizden artık. Yani bu nasıl bir çirkinliktir. Nasıl bir korkaklıktır." dedi.

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