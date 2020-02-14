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İmamoğlu hizmet değil yalan üretti! “Ucuzlatacağız” dediği her şeye zam yaptı

İmamoğlu hizmet değil yalan üretti! “Ucuzlatacağız” dediği her şeye zam yaptı

14.02.2020 00:43

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” ve “hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. İstanbul’da ulaşıma, suya, İSPARK’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu, yaptığı işçi kıyımlarıyla da binlerce emekçiyi ekmeğinden etti.


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