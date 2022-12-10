İmamoğlu da İstanbul'da 'alternatif vizyon' toplantısı! Boğaz'da 100 ülkenin konsolosunu ağırladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turuna çıktı! ABD ve İngiltere'ye yelken açtı! Almanya'yı sıraya aldı.

Adaylık için destek aradı. Sınırları zorladı! O kapı kapı dolaşıp vizyon ararken İmamoğlu da İstanbul'da 'alternatif vizyon' toplantısı planladı!







Bunun için 7 Aralık'ta Kuruçeşme Divan'ı kapattı! ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin konsoloslarını çağırdı.

Fikir alışverişi yaptı. Bu fotoğraf, Kemal Bey'e "Uzaklara gitmeye gerek yok! Burdan da icazet alınır" mesajı olarak yorumlandı.