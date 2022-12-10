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İmamoğlu da İstanbul'da 'alternatif vizyon' toplantısı! Boğaz'da 100 ülkenin konsolosunu ağırladı

İmamoğlu da İstanbul'da 'alternatif vizyon' toplantısı! Boğaz'da 100 ülkenin konsolosunu ağırladı
10.12.2022 07:20

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İmamoğlu, aday olmak için yenir bir salvo yaptı. Yaklaşık 100 ülkenin konsolunu Boğaz'da ağırladı. 3 saat dert anlattı. Kemal Bey'e de mesaj yolladı: Ben de destek toplarım!

Haber Videoları

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turuna çıktı! ABD ve İngiltere'ye yelken açtı! Almanya'yı sıraya aldı.

Adaylık için destek aradı. Sınırları zorladı! O kapı kapı dolaşıp vizyon ararken İmamoğlu da İstanbul'da 'alternatif vizyon' toplantısı planladı!




Bunun için 7 Aralık'ta Kuruçeşme Divan'ı kapattı! ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin konsoloslarını çağırdı.

Fikir alışverişi yaptı. Bu fotoğraf, Kemal Bey'e "Uzaklara gitmeye gerek yok! Burdan da icazet alınır" mesajı olarak yorumlandı.

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