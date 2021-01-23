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İlyas Salman'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti

İlyas Salman'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti
23.01.2021 19:04
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İlyas Salman'dan halka hakaret
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İlyas Salman, Usta Oyuncu Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken millete de hakaret etti. Skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' diyen Salman, "Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.


İlyas Salman, Usta Oyuncu Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken Başkan Erdoğan'a ve millete de hakaret etti. Skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' diyen Salman, "Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.
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