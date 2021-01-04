İlker Başbuğ kimdir ve ne dedi? Darbe ima eden açıklamaları uzman isimler değerlendirdi...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi. Konuşmasında darbe olabilme ihtimalini değerlendiren Ataklı, “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" açıklaması tartışmalara yol açtı. Kimi yorumcular, Menderes seçime gitmedi diye suçlanmasının yanlış olduğunu Başbuğ'u darbeye meşruiyet sağlamak ve mazur görmekle eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber canlı yayınına bağlanarak yapılan darbe imalarını yorumladı....

CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı, yeniden Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle gündeme geldi.





Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

"DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK"

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.





"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…"

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar.



Biri "Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" derken, bir diğeri "Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı" diyor.



Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2021

İLKER BAŞBUĞ'UN 27 MAYIS DARBESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yaparak tepkileri üzerine çeken ve AK Partili vekillerle davalık olan Başbuğ, bu kez de darbe açıklamasıyla konuşuluyor.

Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi, eleştiri oklarını üzerine çekti.





Muhabirin "Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında "Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur" diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu? " sorusuna Başbuğ şu yanıtı verdi:

ERKEN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLASAYDI"

"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. "

'DARBEYE MEŞRUİYET SAĞLADI' YORUMLARI

Başbuğ'un sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi yorumcular, Menderes seçime gitmedi diye suçlanmasının yanlış olduğunu Başbuğ'u darbeye meşruiyet sağlamak ve mazur görmekle eleştirdi.







"DARBE ÖZLEMİ İÇERİSİNDEKİLERİN EŞGÜDÜMLÜ SÖYLEMLERİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil" açıklamasında bulundu.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri 'Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok' derken, bir diğeri 'Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil" ifadelerini kullandı.









Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."









SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

AK Parti İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, skandala sosyal medyadan "İşte dünden beri bize saldıranların cisimleşmiş hali. Sn Cumhurbaşkanımızın demokrasi dışı yollarla nasıl gideceğini düşlüyor." sözleriyle tepki gösterdi.













