İlk Togg Başkan Erdoğan'a teslim edilecek! İkincisi ise Aliyev’e gidecek

Türkiye'ninyerli otomobili Togg'un SUV modeli T10X'te araç teslimleri başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un teslim sürecine ilişkin, "İnşallah pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Emine Hanım ile beraber sipariş vermişlerdi, araçlarını teslim edeceğiz. Bunun ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den randevumuzu aldık. İnşallah ikinci aracımızı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" açıklaması yaptı.







20 BİN ARAÇ YOLA ÇIKIYOR

Varank, bundan sonra da şirketin, planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacağını söyledi. Bu yıl yollara çıkacak 20 bin T10X'i almak için başvuran 177 bin 467 kişi arasından çekilen kurayla şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazandı. 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar, akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo'dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler Ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, Haziran'a kadar çekilişe girmeden cihazını alabilecek.







Türkiye'nin otomobilinin ikincisi kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.







ŞARJ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi yayımlandı. Buna göre kW/s başına birim ücret 7.99 lira oldu. Kısa menzilli Togg 52.4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken, uzun menzilli Togg 88.5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0.5 lira ücret alınacak. Başka bir deyişle batarya kapasitesi 52.4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken, kilometre başına harcadığı enerji de 1.33 lira olacak.