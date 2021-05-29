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İletişim Başkanlığı’ndan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanlığı’ndan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü paylaşımı
29.05.2021 20:03
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleneceğini duyurdu.


İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek." ifadeleri yer aldı.

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