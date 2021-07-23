İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e yönelik bir açıklama daha: Özür bekliyoruz

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı yalan ve algı içerikli yazılarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma konuşmasındaki görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye çalışan Altaylı'ya İletişim Başkanlığı'ndan tepki geldi. İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel Habertürk'ün algı operasyonuna yönelik paylaştığı videoda "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “yalan terörünün” medyadaki bir örneği sayılabilecek bu yayın dolayısıyla Habertürk’ü kınıyor, bir an evvel kendilerinden bir özür bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.