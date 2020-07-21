İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" sözleriyle yaygara koparanlara 4 bölümlük video klip ile cevap verdi. "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" | BÖLÜM 4
İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 4
21.07.2020 02:11
- İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 4
- İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 3
- İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 2
- İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 1
- HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalına organize perdeleme!
- Kadıköy'de Suruç provokasyonu! CHP, HDP, SGDF, ESP, TİP ve marjinal sol örgüt üyeleri polise taş ve sopa ile saldırdılar
- CHP-HDP medyasında kadına şiddet uygulayanlar kervanına Bülent Emrah Parlak da katıldı!
- AK Parti'den 'sosyal medya' teklifi! İşte yeni düzenlemenin detayları...
- Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
- AK Parti'den son dakika Netflix açıklaması! Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
- Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında flaş karar
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması