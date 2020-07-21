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İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 4

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 4
21.07.2020 02:11

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" sözleriyle yaygara koparanlara 4 bölümlük video klip ile cevap verdi. "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" | BÖLÜM 4


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