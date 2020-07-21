Haberler Video Haber Videoları İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 2

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 2

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta? | BÖLÜM 2
21.07.2020 02:09

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" sözleriyle yaygara koparanlara 4 bölümlük video klip ile cevap verdi. "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var?" | BÖLÜM 2


Haber Videoları