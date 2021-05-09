RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları İletişim Başkanlığı "Bu Topraklara Aşık" belgeseliyle vatandaşların kovid-19 aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

İletişim Başkanlığı "Bu Topraklara Aşık" belgeseliyle vatandaşların kovid-19 aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

İletişim Başkanlığı
09.05.2021 19:12
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 17. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 00:29
El freni çekilmeyen araç...
Ana Sayfa 00:15
Korkunç olay! Evinin salonunda...
Ana Sayfa 01:46
Survivor 2021 88. bölüm...
Ana Sayfa 03:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Ana Sayfa 01:04
Sergen Yalçın’dan maç sonu...
Ana Sayfa 18:52
Başkan Erdoğan: Kandil'i...
Ana Sayfa 01:15
Galatasaray kendi sahasında...
Ana Sayfa 00:59
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63....
Ana Sayfa 00:49
Kum fırtınası cami minaresini...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e...
Ana Sayfa 01:23
Diyarbakır anneleriyle iftar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı. İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Edirne’den Kars’a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Edirne'den Kars'a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haber Videoları