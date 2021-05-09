İletişim Başkanlığı "Bu Topraklara Aşık" belgeseliyle vatandaşların kovid-19 aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı. İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Edirne’den Kars’a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Edirne'den Kars'a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.