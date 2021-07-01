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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YouTube'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi' sansürüne tepki: Bu riyakarlıktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YouTube'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi' sansürüne tepki: Bu riyakarlıktır
01.07.2021 23:02
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ABD merkezli dijital platformların Türkiye'ye karşı uygladığı sansür politikası sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle kaldırmasına tepki gösterdi. Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullandı.


ABD merkezli dijital platformların Türkiye'ye karşı uygladığı sansür politikası sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle kaldırmasına tepki gösterdi. Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullandı.
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