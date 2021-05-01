RAMAZAN İMSAKİYE
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşım
01.05.2021 23:26
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorunuyla alakalı Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. İngilizce bir video içeriği paylaşan Altun, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" diye konuştu.


Altun, Twitter'dan sorununa ilişkin İngilizce olarak paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun 'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile 'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.

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