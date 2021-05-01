İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorunuyla alakalı Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. İngilizce bir video içeriği paylaşan Altun, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" diye konuştu.

Altun, Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin İngilizce olarak paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.