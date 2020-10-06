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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!
06.10.2020 01:13

İleşim Başkanlığı Karabağ'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.


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