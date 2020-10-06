İleşim Başkanlığı Karabağ'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!
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- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!
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