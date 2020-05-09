RAMAZAN İMSAKİYE
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbelerden, terörden ve salgından medet uman muhalefete sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbelerden, terörden ve salgından medet uman muhalefete sert tepki
09.05.2020 02:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan şahsını ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan saldırılara  sert tepki gösterdi. Altun, "Son söz" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaştı: "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz!"


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