Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan şahsını ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Altun, "Son söz" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaştı: "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz!"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbelerden, terörden ve salgından medet uman muhalefete sert tepki
09.05.2020 02:54
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbelerden, terörden ve salgından medet uman muhalefete sert tepki
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