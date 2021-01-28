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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'militan' tepkisi: Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak millete ihanettir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'militan' tepkisi: Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak millete ihanettir
28.01.2021 23:34
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Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li isimlerin kaymakam vali ve çeşitli devlet görevlilerini 'militan' sözleriyle hedef almasına tepki gösterdi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. " ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li isimlerin kaymakam vali ve çeşitli devlet görevlilerini 'militan' sözleriyle hedef almasına tepki gösterdi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. " ifadelerini kullandı.
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