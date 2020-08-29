İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
29.08.2020 22:53
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