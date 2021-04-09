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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!
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Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahretin Altun terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın PKK ve FETÖ'ye kucak açtığını açıkça gösteren bilgilerin yer aldığı videoyu paylaşan Altun, "Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahretin Altun terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın PKK ve FETÖ'ye kucak açtığını açıkça gösteren bilgilerin yer aldığı videoyu paylaşan Altun, "Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadelerine yer verdi.
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