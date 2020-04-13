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İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan gece gündüz demeden milleti için çalışıyor

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan gece gündüz demeden milleti için çalışıyor

13.04.2020 01:36

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Altun paylaşımında, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım..." ifadelerine yer verdi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

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