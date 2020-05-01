CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun skandal ifadeler kullanarak milleti darbeyle tehdit etmesine İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi. Altun Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yer aldığı videoyu paylaşarak, "Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Altun milleti darbeyle tehdit eden CHP'ye Başkan Erdoğan'ın o konuşmasını hatırlattı
01.05.2020 18:59
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