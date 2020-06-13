Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülerini çekerek saldıran CHP bir skandala daha imza attı. CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal talimatlar verildiği ortaya çıktı. Altun CHP'nin 'itibar suikasti'ne Başkan Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı video ile yanıt verdi.
İletişim Başkanı Altun, CHP'nin 'itibar suikasti'ne Başkan Erdoğan'ın o konuşmasıyla yanıt verdi
13.06.2020 01:12
- İletişim Başkanı Altun, CHP'nin 'itibar suikasti'ne Başkan Erdoğan'ın o konuşmasıyla yanıt verdi
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