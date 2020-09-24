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İletişim Başkanı Altun: Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ile diplomasiye alan açıldı

İletişim Başkanı Altun: Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ile diplomasiye alan açıldı
24.09.2020 18:36

Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda açılış konuşması yapan İletişim Başkanı Altun, "Doğu Akdeniz’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ile diyalog ve diplomasiye alan açıldı" dedi.


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