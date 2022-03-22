Haberler Haber Videoları İleriler suç örgütünden 13 milyonluk vurgun! Paravan şirket, yüksek faizle tefecilik, ikinci el otomobilde kilometre oyunu...

İleriler suç örgütünden 13 milyonluk vurgun! Paravan şirket, yüksek faizle tefecilik, ikinci el otomobilde kilometre oyunu...

İleriler suç örgütünden 13 milyonluk vurgun! Paravan şirket, yüksek faizle tefecilik, ikinci el otomobilde kilometre oyunu...
22.03.2022 10:20

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Son dakika haberi... Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve niteliklim dolandırıcılık suçu işleyen “İleriler” suç örgütüne operasyon düzenleyerek çökertti. İleriler suç örgütünün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıktı. Tefeciliğin yanında 13 paravan şirket kuran suç örgütü, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit edildi. Örgüt yöneticileri, üyelerin yakalanması durumunda kendi adlarını vermemesi halinde cezaevinde bakacakları vaadinde bulunurken tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 13 milyon lira haksız kazanç sağladı.

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