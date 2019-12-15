İlber Ortaylı’dan Peter Handke'ye 'Nobel' verilmesine tepki: Hiçbir anlamı olmaz 15.12.2019 00:32

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesiyle ilgili olarak, “Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz” ifadelerini kullandı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç'i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine bir tepki de Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında "Yunus Emre ve Anadolu'da Tasavvuf" adlı söyleşiye katılmak için Manisa'ya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç'i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"NOBEL'İ AZİZ BEY'E DAHA YENİ VERDİLER, ÇOKTAN ALMAMIZ GEREKİRDİ"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Nobel ödüllerinde hak ettiği değeri görmediğini savundu. Ortaylı, Aziz Sancar'ın da Nobel ödülünü çok geç aldığını da ifade ederek, "Nobel'i Aziz Bey'e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi. Bunu yerlisi yabancısı herkes söylüyor. Bir sürü tıp ödülümüzün olması gerekiyordu. Adamlar vermiyor, bu kadar basit. Bu işin edebiyat faslı da böyledir. Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Mesela katliam denildiği zaman sadece Hristiyanlara yapılan katliam söz konusudur. Çok açıktır bunun aksi çıkmaz. Bazı şeyleri toplum olarak görmezden geleceğiz. Beğenmediğiniz ödülü adı Nobel bile olsa aldırış etmeyeceksiniz. Her sene verilen ödül iyi değildir zaten. İnsanlık her sene edebiyat yaratacak kadar da bereketli değildir. Aldırış etmeyip bigane kalacaksınız, bu da bir politikadır" dedi.

"ONA VERİLEN NOBEL'İN DE HİÇBİR ANLAMI OLMAZ"

Tarihin siyasete alet edilmeden bilim olarak değerlendirilmesinin milletler için bir medeniyet göstergesi olduğuna dikkat çeken Ortaylı, "Medeni milletler, Balkan milletleri gibi dünün hesabını bugüne taşımazlar. Maalesef Avusturya, Balkanlara ait olduğunu, son vakayla gösterdi. Üzerinden 20 yıl geçen ve küllenmeye başlayan bir Sırp-Boşnak davasını yine ortaya koyuyor. Bu iğrenç bir şey çünkü bir edebiyatçının görevi, kim suçlu kim suçsuz hakimlik yapmak değil, insanların topuna birden acımak, saygı duymak ve insan olarak haklarının olduğunu savunmak, bunların çok büyük bir kısmının günahsız olduğunu teslim etmektir ve bunu insanlara öğretmektir. 'Yoksa Boşnaklar birbirinin kesmiş de suçu Sırplara atmış', bunu ancak bir kasaba adamı söyler. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz" diye konuştu.