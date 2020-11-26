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İkinci Kandil yok olacak! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında detayları anlattı

İkinci Kandil yok olacak! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında detayları anlattı
26.11.2020 23:56
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Annesi kızını solladı!
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İkinci Kandil yok olacak!
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle de iyice köşe sıkışan terör örgütü, Sincar Anlaşması’nı bozmaya yönelik çabalara girişti. Bölgenin gelir kaynaklarına yönelik saldırılarını artıran terör örgütünün IKBY yönetimini zayıflatmayı ve Bağdat ile Erbil’in arasını bozarak Sincar’da kalmayı sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Irak yönetimi ve Barzani'ye bağlı güçler bölgeyi kontrol etmek için, 6 bin asker ve polis gönderdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında yaşanan bu kritik gelişmeleri yorumladı. Başbuğ, "Cumhurbaşkanımızın 2017’de “Sincar’ın 2. Kandil olmasına izin vermeyeceğiz” diye çok net cümlesi vardı.Gerçekleşirse çok büyük bir planın bozulacağını ve terörle mücadeleye önemli katkıları olacağını düşünüyorum." dedi.


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