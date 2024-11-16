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İki tır polisten 30 km boyunca kaçtı
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İki tır polisten 30 km boyunca kaçtı

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 21:12

Konya'da tehlikeli hareketler yaparak seyrettikleri ihbarı üzerine polis ekiplerinin takibe aldığı 2 tır sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan sürücüler yakalandı. Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Karapınar yolundan Konya istikametine seyir halinde olan 42 FEP 76 ile 42 BT 677 plakalı 2 tırın tehlikeli hareketler yaparak seyir halinde olduğu ihbarı üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara dur ihtarında bulundu. Kent merkezinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunda seyir halindeki araçları takibe aldı. İki tıra yapılan tüm uyarılara rağmen sürücüler kaçmaya devam etti. Sürücüler, Konya Karapınar yolundan Okyar Caddesi, Ünen Caddesi, Aslım Caddesinde 30 kilometre boyunca kaçtı. İki tır Aslım Caddesi üzerinde polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Çok sayıda polis ekibi de araçların durdurulduğu yere sevk edildi. Polis ekiplerince sürücüler gözaltına alınarak, alkol kontrolü yapıldı. Daha sonra sürücüler M.P. ve K.P. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, her iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Her iki sürücüye, dur ihtarına uymamak, trafikte tehlikeli seyretmek gibi suçlardan idari trafik cezası uygulandı

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