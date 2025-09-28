PODCAST CANLI YAYIN

İki sürücü kavgaya tutuştu, trafik kitlendi

Bursa'da tartışan iki sürücü trafiğin ortasında araçlarından inip kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken diğer sürücüler duruma kornayla tepki gösterdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde cadde üzerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, caddeye yansıdı. Araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, kısa süre sonra sözlü kavgaya tutuştu. Olayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kimsenin birbirine vurmadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükselse de çevredekilerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden son buldu.

Ancak yaşanan tartışma nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

