İki sürücü kavgaya tutuştu, trafik kitlendi

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde cadde üzerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, caddeye yansıdı. Araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, kısa süre sonra sözlü kavgaya tutuştu. Olayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kimsenin birbirine vurmadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükselse de çevredekilerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden son buldu.

Ancak yaşanan tartışma nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.