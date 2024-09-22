İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 20:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 20:37

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde Abdi Burkut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 4451 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Abdurrahman Tekbaş ile Sait Tekbaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç ise olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.