İki müşterinin alkol satış yasağı nedeniyle içki satmayan tekel sahibine saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 20:04

Ankara'nın Mamak ilçesinde alkol satış yasağı nedeniyle içki satmayan tekel sahibine iki müşterinin saldırı anı kameraya yansıdı. Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Kayaş Mahallesinde 1528. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre iki kişi, geçtiğimiz hafta pazar akşam saatlerinde alkol alışverişi yapmak için tekel bayiine girdi. O sırada tekel bayii sahibi Mehmet Özcan alkol satış yasağının başladığını ve bu sebepten dolayı alkol satışı yapamayacağını söyleyince dükkan sahibi ve iki müşteri arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ise iki müşteri, tekel bayii sahibine yumruklarla saldırmaya başladı. Daha sonra dükkandan çıkan saldırganlar, dükkan sahibinin polisi aradığını görünce kapalı olan tekel bayiinin cam kapısını tekmeleyerek kırdı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dükkan sahibi Özcan, hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Burnum kırıldı"

Olay anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan dükkan sahibi Özcan, "Olay geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Saat 10.00'a doğru ben dükkanı kapatmak istedim. Saat 10.00'dan sonra alkol satışı yasak. İki kişiye alkol satamayacağımı söyledim. Sinirlendiler ve saldırdılar. Ben önce gittiklerini zannettim. Arkamı döndüğümde olay oluyor. İlk vurma arkadan yapılıyor. Sonra ben de bir baygınlık geçirdim. Sonra iki kişi üstüme çullandı. Bu devirde her kötü pislik dönüyor. Çok sakin bir insanım. Herkes tanır beni. Kimseyle kavgam yok. Burnum kırıldı. Kulağımda kanamalar başladı. Hiçbirimizin güvencesi yok. Polis arkadaşlarımız sağ olsun. Araştırıyorlar. Ama ortada bir şey yok" dedi.

