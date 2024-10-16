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İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 00:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 00:42

Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında akşam saatlerinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardaki N.A. (43), B.G. (18), B.M. (34) ve Hasan Çiçek (45) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çiçek’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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