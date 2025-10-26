PODCAST CANLI YAYIN
İki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada!

İki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada!

Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu olay, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla vurduğu kavgaya kadınlar da dahil olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Bunlar da Var

Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle