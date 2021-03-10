IKBY'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalında geri adım!

Papa'nın Irak ziyaretinde IKBY'nin bastığı sözde harita ve pul büyük tepki çekti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı.

Papa'nın Irak ziyaretinde IKBY'nin bastığı sözde harita ve pul büyük tepki çekti.

IKBY'DEN AÇIKLAMA

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇBİR PUL BASIMI ONAYLANMADI"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin yaptığı açıklamada paçavra haritaların Türkiye için hükmü olmadığını belirtirken "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. " dedi.

Ömer Çelik ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.