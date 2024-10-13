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İhbara giden polis ile şüphelinin çatışma anları kamerada
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İhbara giden polis ile şüphelinin çatışma anları kamerada

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:24

Gaziantep'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile teslim olmak istemeyen şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı olay anları kameraya yansırken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ile şüpheli arasında çatışma çıktı. Olay 11 Ekim 2024 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, bir hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Polisin çağrısına olumsuz cevap veren şüphelinin silah çıkarması üzerine polis de aynı şekilde karşılık verince polisle şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı.
Polisle şüphelinin çatışma anları kamerada
Yaralanan kimsenin olmadığı olay anları ise binadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binaya giren şüpheli şahsa polisin teslim ol çağrısında bulunması ve bu sırada asansöre yönelen şahsın silah çıkarması ile polisle aralarında çatışma yaşanması yer aldı.
Olay sonrası çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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