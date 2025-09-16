Iğdır’da otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Eray ve kuzeni seyir halindeyken bir araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Eray, ambulansla Erzurum'a sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Eray, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Eray'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Iğdır Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.