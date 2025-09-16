Iğdır’da otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Iğdır’da geçen hafta kuzeniyle birlikte motosiklet kazası geçiren Muhammet Eray, kaldırıldığı Erzurum’daki hastanede 8 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.
Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Eray ve kuzeni seyir halindeyken bir araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Eray, ambulansla Erzurum'a sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yaşam mücadelesini kaybetti
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Eray, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Eray'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Iğdır Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.