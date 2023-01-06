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Iğdır'da kaçakçılara şok! Göçmenler gibi giyinen jandarma suçüstü yakaladı

Iğdır'da kaçakçılara şok! Göçmenler gibi giyinen jandarma suçüstü yakaladı
06.01.2023 16:33

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Iğdır’da jandarma ekipleri, sınır hattında 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler gibi giyinip önlem alan sivil jandarma ekipleri, kendilerini batı illerine götürmeye gelen 2 organizatörü de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

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Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak günü saat 06.00 sıralarında İran sınır hattında müşterek yapılan faaliyette Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı.

GÖÇMEN GİYİ GİYİNİP YAKALADILAR
Jandarma, göçmenlerin verdiği ifadede, 2 kişinin akşam saatlerinde cep telefonlarına gönderilen konumdan kendilerini alıp, batı illerine götürecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sivil jandarma ekipleri, göçmenler gibi giyinip önlem aldı.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında belirtilen adrese kamyonetle gelen 2 organizatör şüphelisi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 10 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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